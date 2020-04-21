Россиянам, скорее всего, придется оставаться дома из-за эпидемии коронавируса как минимум до конца майских праздников

Но возможны и другие варианты.

Продлить режим принудительной изоляции на майские праздники – это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти. В этом году россияне должны отдыхать в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9-го по 11-е. Между ними три рабочих дня — с 6-го по 8-е. Их объявят нерабочими, пишет издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. По их словам, если люди продолжат оставаться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса. Другой вариант предполагает продление нерабочего режима до середины мая. Не исключена изоляция до 1 июня. Но это в случае негативного развития событий.

Накануне в ходе совещания с экспертами Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден и нужно сделать все, чтобы его сгладить, а также сократить период, когда будет фиксироваться наибольшее число новых заражений.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения, более 400 человек умерли.