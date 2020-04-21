«Яндекс» объяснил удаление меток участников виртуальных митингов нарушением правил сервиса

Накануне пользователи устроили серию акций протеста в сети с помощью навигаторов: они ставили перед зданиями администраций в разных городах отметки с текстовыми сообщениями.

Метки участников виртуальных митингов удалили из-за того, что они не относились к ситуации на дороге. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекса», пояснив, что речь идет об обычных правилах модерации сервиса «Разговорчики», с помощью которого пользователи в навигаторе делятся информацией о дорожных событиях. Как сообщает газета РБК, в правилах сервиса действительно оговаривается, что комментарии удаляют в том случае, если они содержат политические лозунги или призывы.

Накануне пользователи нашли необычный способ выразить свое недовольство режимом изоляции: в ряде городов, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Ростов-на-Дону, прошли онлайн-митинги с использованием «Яндекс.Навигатора». На карте у зданий местных администраций появлялись десятки и сотни меток, содержащих сообщения с требованиями отменить пропуска для передвижения, ввести режим ЧС и так далее. Самая большая виртуальная акция протеста состоялась в районе московского Кремля.

Сейчас на навигаторе в районе Кремля по-прежнему появляются единичные метки с требованиями ввести режим ЧС.