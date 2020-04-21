Сегодня министры спорта стран ЕС проведут видеоконференцию, посвященную влиянию кронавируса на спортивный сектор

Очевидно, что обсуждать конкретные сроки возобновления спортивных мероприятий на территории Европы в разгар пандемии коронавируса еще не время. Даже не смотря на то, что в Евросоюзе уже пошли разговоры о возможности смягчить некоторые карантинные меры в отдельных регионах и даже странах. Спортивная жизнь в Европе практически замерла. А сообщения об отмене и переносе различных турниров продолжают поступать регулярно. Так, накануне стало известно, что не состоится в нынешнем году Ежегодная плавательная серия «Маре Нострум». Этапы которой должны были принять Монако, Барселона и французский Кане-ан-Русийон. А Европейский квалификационный турнир по настольному теннису к Олимпийским играм в Токио был перенесен на будущий год.

Пытаются сопротивляться коронавирусу разве что шахматисты. По инициативе чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в эти дни проходит турнир с участием 8-ми гроссмейстеров. Впрочем, все партии здесь играются дистанционно.