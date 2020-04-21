Россия исключила из санкционного списка двух украинских бизнесменов

Соответствующее постановление накануне было опубликовано на сайте правительства. В документе имена предпринимателей не называются, но указаны пункты, которые следует исключить из приложения. Под этими номерами значатся Вадим Новинский и Андрей Киселев. Соответственно, совладелец горно-металлургической группы компании «Метинвест» и глава промышленно-финансовой компании «УкрМет».

Санкции были введены в позапрошлом году, затронули более 300 физических и юридических лиц. Ограничения, в частности, предполагают блокировку активов бизнесменов в России.