Государства-члены ООН единогласно приняли резолюцию за общедоступность будущих вакцин от коронавируса

Как передает агентство Франс-пресс, генсекретарь Антониу Гутерриш должен будет определить варианты работы с препаратом, который обеспечит «справедливый, прозрачный, эффективный и своевременный» доступ к вакцинам. В документе отмечается, что лекарство должно стать доступным для всех нуждающихся, особенно в развивающихся странах.

Вакцину разрабатывают сразу несколько государств. Первым человеком в мире, на котором испытали препарат, стала американка Дженнифер Халлер. Она и другие добровольцы останутся под наблюдением врачей до следующей весны.