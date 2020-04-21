Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перенес операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой

О проблемах со здоровьем сообщили источники в США и Южной Корее.

Подозрения возникли после того, как он не появился на торжественной церемонии, посвященной дню рождения его отца и предшественника Ким Ир Сена, причем это произошло впервые за долгие годы. В последний раз Ким Чен Ына видели 11 апреля на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Южнокорейские источники уверяют, что он перенес операцию на сердце в одной из специализированных клиник в провинции страны, куда приехали лучшие врачи, но сейчас они вернулись оттуда. В данный момент глава Северной Кореи восстанавливается в одной из своих резиденций. В отличие от американских источников, южнокорейские не считают, что проблемы серьезны. Это следствие ожирения, курения и переутомления. Напомню, что Ким Чен Ыну нет еще и сорока лет. По официальным данным он родился в 1982 году.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что получил от Ким Чен Ына письмо.