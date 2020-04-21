РБК: Режим изоляции может быть продлен до конца майских праздников

Режим изоляции может быть продлен до конца майских праздников. Как утверждают источники РБК, это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти. Если люди продолжат оставаться дома, дальнейшая волна распространения коронавируса может быть сдержана.

Согласно другому плану, нерабочие недели продлят до середины мая или даже до начала июня. Впрочем, этот вариант называют самым негативным.

Накануне российский президент сказал, что пик заболеваемости в России еще не пройден. Сейчас в стране более 47 тысяч заболевших, более 400 умерших.