Организатора народного схода в центре Владикавказа арестовали на два месяца

Организатора народного схода в центре Владикавказа, который перерос вчера в столкновения с ОМОНом и задержания, арестовали на два месяца. Он объявил голодовку.

Оперного певца и общественного активиста Вадима Чельдиева с недавних пор ярого противника изоляции и ограничений из-за коронавируса, обвинили в применении насилия в отношении представителя власти и отправили за решетку. Решение принял Ленинский районный суд Владикавказа, пишет интернет-издание МБХ Медиа. Следствие утверждало, что ЧЕльдиев якобы ударил полицейского, когда его этапировали из Петербурга, где задержали несколькими днями ранее. Это случилось после того как оперный певец и активист на своей страничке в фейсбуке призвал людей выйти на народный сход в центре столицы Северной Осетии с требованием отменить режим изоляции и принять меры для помощи жителям, которые из-за этого потеряли работу.

К правительству республики накануне днем вышло по разным данным от пятисот до двух тысяч человек. Народный сход перерос в митинг. Люди потребовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, правительства и парламента республики. Битарова, который вышел к митингующим, освистали, попытки его выступать заглушали криками позор. Ближе к вечеру ОМОН вытеснил протестующих от здания правительства, в силовиков летели камни. По данным МВД Северной Осетии задержали почти 70 человек, пишет интернет-издание «Кавказский узел». Многих в полиции оставили на ночь, уже через час начнутся суды.



Летом прошлого года Чельдиев рассказывал интернет-изданию «МБХ медиа», что подвергся преследованию со стороны сотрудников Центра «Э». В частности, из-за этого ему пришлось отменить два благотворительных концерта.