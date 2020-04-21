Роспатент запретил компании Яндекс использовать слово «афиша» из-за претензий Рамблер-Групп

Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заключение ведомства, товарный знак Яндекс-Афиша был зарегистрирован в 2019 году, тогда как структурам Рамблера он принадлежит с 2001-го.

В пресс-службе Яндекса с решением Палаты по патентным спорам не согласились и сказали, что компания будет его обжаловать.