Вашингтон изучает разведданные об ухудшении здоровья северокорейского лидера

Как передает телеканала CNN со ссылкой на источник в американской администрации, здоровью Ким Чен Ына может угрожать серьезная опасность. Поводом для спекуляций на эту тему, в том числе, стало то, что он впервые за многие годы не присутствовал на торжественной церемонии по случаю очередной годовщины со дня рождения своего деда Ки Ир Сена. В последний раз лидера нации видели 10 дней назад.

Между тем у Южной Кореи нет сведений об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. Один из чиновников в разговоре с агентством Ренхап критически отозвался о соответствующих публикациях.