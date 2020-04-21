Верховный суд в условиях коронавируса протестирует новый формат работы

Заседания пройдут в интернете по видеосвязи.

Удаленное участие в слушаниях стало уже привычным для тех, кого отправили по этапу в места отбывания наказания и тех, кого не стали по той или иной причине доставлять в зал заседаний из СИЗО. Законодательных барьеров для дальнейшего внедрения технологии нет. Верховный суд расширяет границы применения новой системы с прошлого года, а пандемия лишь способствует ее скорейшему внедрению в полном объеме.

Высшая судебная инстанция проведет несколько заседаний, в которых участники процесса будут присутствовать виртуально из дома или офиса. Их личность будет подтверждаться посредством биометрической аутентификации по лицу и голосу, сообщает агентство ТАСС. Для этого планируют задействовать портал госуслуг, передает «Российская газета». Новый порядок позволит сократить риск распространения вирусной инфекции.



Российским судом еще в марте было рекомендовано откладывать рассмотрение дел, не требующих безотлагательного решения. Однако даже в пределах одного региона судьи трактуют эти требования по-разному.