Цена на американский сорт нефти WTI упала так сильно, что накануне на торгах продавцы предлагали доплаты покупателям

Цена на американский сорт нефти WTI упала так сильно, что накануне в ходе торгов продавцы предлагали доплаты покупателям. Это произошло впервые в истории.

Вчерашний день стал поистине чёрным для североамериканской нефти. Стоимость майских поставок WTI на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже вечером по Москве сначала снизилась до 8-ми долларов за баррель, затем впервые за всю историю до нуля, после чего цена на лёгкую нефть провалилась в отрицательную зону и доходила до минус сорока долларов за баррель. Падение составило триста процентов. Обвалу на биржевых торгах чёрного золота предшествовали сообщения о том, что хранилище нефти WTI в пункте отгрузки в Оклахоме может заполниться до предела в ближайшие недели, пишет газета Financial Times. На ситуацию повлияла и неспособность ОПЕК+ в марте договориться о новой сделке. Отрицательная цена означает, что производителям из-за падения спроса приходится платить покупателям за то, чтобы они забирали нефть. Это позволяет предотвратить закрытие месторождений раньше конкурентов. После серьезного падения нефть WTI начала отыгрывать позиции. Ночью цена майских поставок вышла из отрицательной зоны и выросла до двух с небольшим долларов за баррель. Стоимость июньских контрактов WTI в ходе торгов также снижалась до почти 25ти долларов за баррель. Обвал WTI потянул за собой другие сорта нефти – Brent и Urals. Котировки российской нефти также ушли в минус.



Американские власти решили воспользоваться ситуацией. Президент США Дональд Трамп объявил о планах купить до 75 миллионов баррелей, чтобы заполнить национальные резервы. По его мнению, нынешнее падение цен на сырье будет скоротечным.