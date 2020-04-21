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07:32, 21 апреля 2020

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует обсудить сегодня вопрос о проведении соревнований

Встреча пройдет в формате видеоконференции. В процессе заседания будут рассмотрены последние события в национальных первенствах и европейских соревнованиях, которые были приостановлены из-за вспышки коронавируса. Напомним, что из всех футбольных Чемпионатов Старого Света продолжают играть в футбол только в Белоруссии.

Кроме того, ранее появилась информация, что УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям завершить внутренние Чемпионаты в концу июля. Чтобы с начала августа попробовать завершить Еврокубковые турниры. Которые были приостановлены на стадии 1\8 финала.

Также УЕФА планирует видеоконференцию исполкома организации, где будут обсуждены вопросы, касающиеся воздействия вспышки коронавируса на европейский футбол.
Заседание Исполкома УЕФА запланировано на 23 апреля.



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