Во Владикавказе разогнали народный сход

Люди выступали против введённых из-за эпидемии ограничений. На улицах в центре Владикавказа собрались несколько сотен человек. Власти утверждают, что их было около двухсот, а присутствовавший на сходе корреспондент интернет-издания «МБХ Медиа», что их было около пятисот.

В течение нескольких часов люди отказывались расходиться вопреки Росгвардии. Бойцы ведомства заявляли, что уличная акция не была санкционирована, а собравшиеся в ответ кричали, что не намерены уходить, пока к ним не выйдет глава региона Вячеслав Битаров.

Люди утверждали, что режим изоляции мешает им работать и кормить свои семьи. Также многие из собравшихся в принципе не верили, что эпидемия коронавируса несет для региона реальную опасность, или же что эта болезнь существует в принципе.

В итоге Битаров согласился выйти к народу, а затем и принять несколько переговорщиков, которых выдвинули собравшиеся. На сайте республики сказано, что он пообещал малоимущим жителям республики окажут необходимую социальную помощь.

После встречи сотрудники Росгвардии выдавили собравшихся с площади перед домом регионального правительства. Это произошло после столкновений с протестующими. Официальных данных относительно задержанных и пострадавших пока нет.

Телеграмм-канал Baza в свою очередь пишет, что во время схода задержали пятьдесят пять человек. При этом, он приводит данные о двух пострадавших — это бойцы Росгвардии, которых закидали камнями.