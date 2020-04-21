Запрет на посещение храмов в Москве и Подмосковье продлили до 28 апреля

О таком решении санитарных властей предупредила рабочая группа при патриархе Кирилле. Изначально такую меру ввели чуть больше недели назад из-за ситуации с коронавирусом. По этой причине пасхальные службы в храмах столичного региона прошли без участия прихожан. До 28 апреля включительно совершать богослужения в церквях могут только при участии клира храма, а также необходимого количества сотрудников и волонтеров.