Жители округа Нью-Йорка подали коллективный иск против ВОЗ

Они считают, что эта структура несвоевременно предоставила информацию о коронавирусе. Что в итоге привело к многочисленным смертям, передает агентство «Интерфакс». В иске, который подан в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, авторы обращения обвиняют ВОЗ в грубой халатности. Они требуют возмещения ущерба для более чем 750 тыс. взрослых жителей округа. В штате Нью-Йорке отмечает наибольшее число заболевших по сравнению с другими районами страны.