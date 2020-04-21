Российская оппозиция готовит митинг в интернете против поправок в Конституцию

Он запланирован на следующий вторник, 28 апреля. Акция будет проходить на видеосервисе Youtube, где на одном из каналов будут выступать оппозиционные политики и общественные деятели. Кроме того, планируется выводить в эфир также и участников с плакатами. При этом люди смогут отмечаться на карте, из каких они городов. Организаторы такого онлайн-митинга потребуют от властей спасать людей и страну во время кризиса, а не настаивать на изменении Конституции.