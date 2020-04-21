Производители продуктов просят правительство на время отменить скидки в магазинах

Повсеместные промоакции служат для привлечения покупателей, но снижают доходность, говорится в коллективном письме, которое оказалось в распоряжении газеты «Ведомости». Документ направили в кабинет министров несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков. Также авторы письма просят премьера Михаила Мишустина обязать торговые сети закрепить в договорах мораторий на штрафы и неустойки за недопоставку и несвоевременную поставку товаров.