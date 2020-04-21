Цена на бензин на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости

Как пишет издание РБК, каждую тонну компании продают с убытком в несколько тысяч рублей. Топливо подешевело из-за резкого падения спроса. В регионах вводят карантинные меры из-за коронавируса, это уменьшает количество машин на дорогах. Между тем, согласно правилам, которые ранее утвердило правительство, государство доплачивало нефтяникам, когда тем был выгоднее экспорт топлива. Взамен они не поднимали цены на заправках в России. Теперь же, после падения спроса на экспортном рынке, компании обязаны перечислять деньги в бюджет и по этой причине не снижают стоимость топлива в стране. Таким образом сейчас растет доходность бизнеса на автозаправках, поясняют эксперты.
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