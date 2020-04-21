Московская биржа намерена приостановить сегодня на полдня торги контрактами на нефть WTI

Так площадка собирается избежать дополнительных негативных последствий после падения цен накануне, которое руководство биржи называет беспрецедентным. В Нью-Йорке цена на этот сорт ушла в отрицательные значения и опускалась ниже минус 40 долларов за баррель. Обвал WTI привел к снижению цен на другие сорта нефти, в том числе российскую Urals. Эксперты не исключают, что одним из результатов станет падение рубля. Оно ожидается уже сегодня с началом торгов.