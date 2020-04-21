Число жертв стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия выросло до 19 человек

В полиции не исключают, что их может быть еще больше, передает агентство Reuters. Это крупнейший массовый расстрел в истории страны. Премьер-министр Джастин Трюдо назвал случившееся «бесчувственным актом». Нападавший, 51-летний Гэбриел Уортман, был застрелен полицейскими. Операция по его поимке заняла 12 часов. Мотивы действий преступника пока не установлены. В полиции говорят, что он был знаком с некоторыми своими жертвами.