Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил перейти к принципу «бери или плати» в торговле нефтью

С таким предложением он выступил на своей странице в Facebook. Это сообщение вскоре было удалено, вместо него появилось другое. В нем говорится о возможном изменении принципов торговли нефтью в будущем, с учетом опыта контрактов по принципу «бери или плати». В секретариате Медведева объяснили происходящее проблемами с коммуникацией и связью. Из-за чего была опубликована только часть комментария, передает агентство ТАСС. Также Медведев написал у себя в Facebook, что происходящее сейчас на нефтяном рынке напоминает ему картельный сговор. Накануне цена на американскую нефть WTI ушла в отрицательные значения.