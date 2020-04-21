Две трети жителей Земли одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом

Это следует из результатов исследования организации Gallup International и холдинга «Ромир». В России доля тех, кто положительно оценивает действия правительства возросла и составляет чуть больше половины. Однако выросло и число недовольных, пишет газета «Ведомости». Эксперты считают, что в нашей стране идет нарастание поляризации. Реже других одобряют действия властей в Таиланде, Японии и США.