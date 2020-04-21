Представители непарламентской оппозиции требуют от российских властей обеспечить поддержку граждан в условиях пандемии

Политик Алексей Навальный запустил проект под названием «Пять шагов для России». Он призывает поддержать требование к властям начать выплаты россиянам, которые оказались в режиме изоляции, отменить плату за ЖКХ на время пандемии, предоставить налоговые каникулы бизнесу. Московский муниципальный депутат Юлия Галямина просит правительство обеспечить выплаты многодетным семьям. Эксперты, которых опросила газета «КоммерсантЪ», считают, что власти, скорее всего, будут вынуждены расширять программы помощи в связи с кризисом. Однако вряд ли они это сделают по требованию оппозиции, говорят специалисты.