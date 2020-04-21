Народный сход с требованием отставки руководства Северной Осетии прошел накануне во Владикавказе

Участники несогласованной акции вышли на площадь в центре города, чтоб выступить с требованием отменить ограничительные меры, которые введены из-за коронавируса. По словам собравшихся, поскольку не работают многие компании и организации, ухудшается материальное положение людей, пишет интернет-издание «Кавказский узел». К Дому правительства вышли, по словам властей, 200 человек. Сайт МБХ.Медиа пишет, что собравшихся было не мене полутора-двух тысяч. Произошли столкновения с силами безопасности, акция была разогнана. По сведениям «Кавказского узла», задержаны не менее 69 человек.