Союз европейских футбольных ассоциаций планирует обсудить сегодня вопрос о проведении соревнований

Встреча пройдет в формате видеоконференции. Ранее УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы на следующий год, а также о приостановке еврокубков. По информации немецкого телеканала ZDF, европейские турниры могут возобновиться в июле или августе и пройти параллельно с национальными чемпионатами.