В России начались интернет-митинги из-за мер против коронавируса

Пользователи навигационных сервисов, в основном «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», массово оставляют комментарии с критикой действий властей по поддержке граждан. Такие акции начались накануне в Ростове-на-Дону. Там люди стали оставлять комментарии на карте возле здания правительства области. Они требовали ввести полный карантин, выплатить пособия, или снять ограничения. Вскоре, как сообщается, сам сервис начал удалять комментарии. Представитель «Яндекса» сказал газете «Ведомости», что убирают сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат нецензурную лексику. Подобные же акции прошли в Самаре, Нижнем Новгороде, Красноярске, Краснодаре, Белгороде, Санкт-Петербурге. На карте в районе московского Кремля, как пишет издание РБК, пользователи также оставили сотни комментариев, которые позже были удалены.
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...
Популярное за неделю
15 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)