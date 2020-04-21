В России начались интернет-митинги из-за мер против коронавируса

Пользователи навигационных сервисов, в основном «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», массово оставляют комментарии с критикой действий властей по поддержке граждан. Такие акции начались накануне в Ростове-на-Дону. Там люди стали оставлять комментарии на карте возле здания правительства области. Они требовали ввести полный карантин, выплатить пособия, или снять ограничения. Вскоре, как сообщается, сам сервис начал удалять комментарии. Представитель «Яндекса» сказал газете «Ведомости», что убирают сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат нецензурную лексику. Подобные же акции прошли в Самаре, Нижнем Новгороде, Красноярске, Краснодаре, Белгороде, Санкт-Петербурге. На карте в районе московского Кремля, как пишет издание РБК, пользователи также оставили сотни комментариев, которые позже были удалены.