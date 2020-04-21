Z Архив новостей новости
5 0 6 129
03:03, 21 апреля 2020

В России начались интернет-митинги из-за мер против коронавируса

Пользователи навигационных сервисов, в основном «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», массово оставляют комментарии с критикой действий властей по поддержке граждан. Такие акции начались накануне в Ростове-на-Дону. Там люди стали оставлять комментарии на карте возле здания правительства области. Они требовали ввести полный карантин, выплатить пособия, или снять ограничения. Вскоре, как сообщается, сам сервис начал удалять комментарии. Представитель «Яндекса» сказал газете «Ведомости», что убирают сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат нецензурную лексику. Подобные же акции прошли в Самаре, Нижнем Новгороде, Красноярске, Краснодаре, Белгороде, Санкт-Петербурге. На карте в районе московского Кремля, как пишет издание РБК, пользователи также оставили сотни комментариев, которые позже были удалены.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 333 6 5919 17.04
Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 343 6 7869 15.04
Новости

Политик Алексей Навальный требует от властей помочь россиянам деньгами за счет бюджета Навальный предлагает выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка, отменить плату за ЖКХ на период эпидемии…

5 160 6 11549
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 417 6 49292 17.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 92 6 11621 16.04
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 169 6 24354 20.04
8читать ;смотреть
Новости

Цена на нефть марки WTI впервые в истории опустилась до отрицательных значений Стоимость майских фьючерсов достигла отметки минус 55 долларов…

5 137 6 20392
Блоги

+ Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета…

5 57 6 8675 14.04
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 442 6 71531 19.04
8читать ;смотреть
Новости

Цена нефти WТI впервые в истории опустилась ниже 8 долларов за баррель Стоимость фьючерса с поставкой в мае рухнула на 57% — до 7 долларов 85 центов, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи…

5 41 6 6573
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 35 6 5820 18.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Коронавирус. Чем все закончится (уроки 100-летней давности) В условиях национального бедствия рано или поздно на первый план выходит вопрос о власти. Народ начинает искать виновных в своих несчастьях и находит их в действующей власти…

5 97 6 16128 15.04
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 624 6 108979 16.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Очереди устранены. Работа нормализована Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать…

5 125 6 23678 15.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 45 6 8975 16.04
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Хотелось бы, чтобы к Новому году пандемия затухла Раздача денег безвозмездно и в кредит это очень хорошо, но бизнесу нужна не халява, а возможность самим зарабатывать…

5 37 6 7404 18.04

Популярное за неделю

Новости

Более ста правозащитников, политиков и журналистов потребовали возбудить дело в отношении Кадырова Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал»...

5 87 6 36730
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Возникает вопрос: не имеет ли смысл вместо бога вписать в Конституцию коронавирус, потому что он явно сильнее?..

5 84 6 130039 15.04
#слушать 52:44 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование

15 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 7 6 2918 15.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 181 6 699629 17.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» Владелица кафе Анастасия Татулова, обратившаяся к Путину, рассказала о бизнесе после эпидемии…

5 81 6 205741 15.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8470384
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4455801

Сегодня в эфире