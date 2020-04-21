Мосгорсуд снизил активисту Константину Котову наказание с 4 до 1,5 лет лишения свободы

Фигуранта «московского дела» признали ранее виновным в неоднократном нарушении правил проведения протестных акций. Он вины не признает. Как обращает внимание адвокат Котова Мария Эйсмонт, Мосгорсуд проигнорировал определение Конституционного суда. Тот ранее признавал, что уголовное преследование по такой статье возможно только если существовала какая-либо опасность от действий обвиняемого, напомнила адвокат.
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