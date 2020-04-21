Саудовская Аравия может приступить к сокращению добычи нефти раньше заявленного срока

Не исключено, что за нею последуют другие страны-члены ОПЕК, пишет американская газета The Wall Street Journal. Такой шаг, по сведениям издания, обсуждают в связи с обвалом цены на американскую нефть WTI. Накануне впервые в истории США она достигла отрицательных показателей. В Вашингтоне не исключили, что примут решение приостановить поставки нефти из Саудовской Аравии. Ранее нефтяные страны договорились о новом снижении добычи начиная с мая.