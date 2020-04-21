Две главные святыни ислама останутся закрыты для верующих в месяц поста Рамадан

Власти Саудовской Аравии предупредили, что из-за коронавируса мусульмане не смогут попасть в Большую мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине, передает телеканал «Аль-Арабия». Доступ туда закрыт с конца марта.

Рамадан в этом году начинается 24 апреля. Большинство арабских стран постановили закрыть все молельные дома, чтобы предотвратить распространение инфекции.