Карантинные меры в России могут продлить на майские праздники, а также рабочие дни между ними

По словам источника интернет-издания РБК, это наиболее вероятный сценарий, который сейчас обсуждают федеральные власти. Согласно другому варианту, ограничения могут продлить до середины мая. В случае негативного развития событий не исключено, что и до 1 июня. Накануне президент Владимир Путин провел совещание со специалистами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки. Глава государства подчеркнул, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.