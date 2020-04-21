Американская компания SpaceX перенесла на один день раньше запуск на орбиту очередной партии из 60 мини-спутников

Они должны обеспечить развертывание глобальной сети доступа в интернет. Пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 должен состояться завтра с космодрома во Флориде. До этого компания Илона Маска вывела партию из 60 интернет-спутников Starlink в середине марта. Сейчас на орбите у нее уже до 360 космических аппаратов. Их численность планируют довести до 12 тысяч.