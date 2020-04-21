Полиция пришла с обыском к ижевскому активисту Тимофею Клабукову

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о хулиганстве. Как пишет интернет-издание «7х7», оппозиционера подозревают в причастности к поджогу офиса «Единой России». Само нападение на отделение партии произошло в субботу. Неизвестный в маске бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Произошел небольшой пожар.

Клабуков известен в Ижевске как организатор многих акций протеста.