Американские власти решили воспользоваться падением цен на нефть, чтобы заполнить национальные резервы

Президент США Дональд Трамп объявил о планах купить до 75 миллионов баррелей. По его словам, впервые за долгое время в стране будут заполнены все нефтехранилища. По его мнению, нынешнее падение цен на сырье будет скоротечным. Трамп объясняет происходящее финансовым давлением.

