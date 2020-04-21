Президент США Дональд Трамп объявил о планах купить до 75 миллионов баррелей. По его словам, впервые за долгое время в стране будут заполнены все нефтехранилища. По его мнению, нынешнее падение цен на сырье будет скоротечным. Трамп объясняет происходящее финансовым давлением.
Американские власти решили воспользоваться падением цен на нефть, чтобы заполнить национальные резервы
Президент США Дональд Трамп объявил о планах купить до 75 миллионов баррелей. По его словам, впервые за долгое время в стране будут заполнены все нефтехранилища. По его мнению, нынешнее падение цен на сырье будет скоротечным. Трамп объясняет происходящее финансовым давлением.