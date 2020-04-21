Новое падение цен на нефть эксперты объясняют снижением спроса из-за карантинных мер

Также на рынке растут опасения, что спад в экономике США может быть сильнее, чем ожидалось, пишет газета «КоммерсантЪ». Ситуация ухудшается еще и из-за сообщений о том, что хранилища нефти очень быстро заполняются. Накануне в ходе торгов в Нью-Йорке стоимость контракта на поставку нефти WTI достигала минус $40 за баррель. То есть, как отмечает пресса, продавцы были готовы доплатить покупателям. Такое происходит впервые в истории.

Это привело к тому, что подешевели также североморская нефть Brent и российская Urals.