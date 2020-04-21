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01:03, 21 апреля 2020

Израиль избежал четвертых за год досрочных выборов в парламент

Лидерам двух ведущих политических сил в Кнессете удалось договориться о формировании правительства. Согласно условиям сделки, премьерский пост займет лидер правой партии «Ликуд» и действующий глава кабинета Биньямин Нетаньяху. Через полтора года его сменит глава левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц. Пока он будет занимать пост министра обороны. До этого на трех выборах подряд и правые и левые силы получали в парламенте одинаковое количество мест, но им не удавалось договориться о коалиции.



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