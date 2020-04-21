Правозащитники и деятели культуры просят Следственный комитет возбудить дело против Рамзана Кадырова

В открытом письме они обращают внимание на угрозы убийством со стороны главы Чечни в адрес корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной. Кадыров высказывал претензии к статье о ситуации с коронавирусом в республике. Авторы обращения в СК в этой ситуации просят предоставить Милашиной госзащиту.

Письмо подписали больше ста человек, в том числе писатель Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова, режиссер Гарри Бардин, председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.