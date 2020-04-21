Полиция Владикавказа задержала не менее 69 участников стихийного митинга, который прошел в городе накануне

Об этом интернет-изданию «Кавказский узел» сказали в одном из отделов полиции североосетинской столицы. Люди вышли на центральную площадь из-за ограничительных мер и экономических трудностей. Они требовали отставки руководства республики. А также высказывали мнение, что власти недостаточно информируют об эпидемиологической обстановке в регионе. Сообщалось о столкновениях с силами безопасности. Власти утверждают, что в несогласованной акции участвовали около 200 человек, сайт МБХ.Медиа писал о почти 2 тысячах митинговавших.