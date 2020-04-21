Цена на американскую нефть WTI накануне впервые в истории ушла в минус

Она обвалилась более чем на 300%. Согласно данным на бирже в Нью-Йорке, в некоторые моменты продавцы были готовы доплачивать покупателям более 40 долларов за баррель. Как передает агентство, Reuters, это сказалось и на стоимости российской нефти. Контракты с немедленной поставкой для сорта Urals подешевели до минус $3 за баррель. По мнению экспертов интернет-издания The Bell, уже сегодня на российском рынке стоит ожидать падения рубля. Однако оно вряд ли будет резким — у ЦБ пока есть возможности его компенсировать.