Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:04, 21 апреля 2020

Парламент Великобритании сегодня возвращается к работе после месячного перерыва, вызванного ситуацией с коронавирусом

Парламентариев переводят на удаленный режим. Как пишет BBC, пока до конца не понятно, как все будет функционировать, но, как заверили в Палате общин, технологические решения для дистанционной работы уже успешно опробованы в комитетах. В настоящий момент 40 депутатов должны присутствовать лично, чтобы могло состояться голосование, но возможно, их число на время сократят. Для этого потребуется изменить процедуру. Остальные же смогут участвовать онлайн. Парламентариям уже сегодня предстоит обсудить ключевые вопросы по юридическим аспектам Брекзита и проект бюджета. Британский парламент ушел на каникулы 25 марта – на неделю раньше намеченного срока. У нескольких депутатов диагностировали коронавирус. Всего в стране в настоящий момент выявлено более 120 тысяч случаев заражения.

Сегодня также отмечает свой день рождения королева Елизавета II. Она призвала не устраивать в честь нее традиционный салют, поскольку он будет неуместен в условиях пандемии.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 333 6 5875 17.04
Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 343 6 7830 15.04
Новости

Политик Алексей Навальный требует от властей помочь россиянам деньгами за счет бюджета Навальный предлагает выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка, отменить плату за ЖКХ на период эпидемии…

5 160 6 11039
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 417 6 49185 17.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 92 6 11595 16.04
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 166 6 23582 11:27
8читать ;смотреть
Новости

Цена на нефть марки WTI впервые в истории опустилась до отрицательных значений Стоимость майских фьючерсов достигла отметки минус 55 долларов…

5 94 6 14078
Блоги

+ Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета…

5 57 6 8667 14.04
8читать ;смотреть
Новости

Цена нефти WТI впервые в истории опустилась ниже 8 долларов за баррель Стоимость фьючерса с поставкой в мае рухнула на 57% — до 7 долларов 85 центов, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи…

5 41 6 6484
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 441 6 71417 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 35 6 5816 18.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Коронавирус. Чем все закончится (уроки 100-летней давности) В условиях национального бедствия рано или поздно на первый план выходит вопрос о власти. Народ начинает искать виновных в своих несчастьях и находит их в действующей власти…

5 97 6 16106 15.04
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 624 6 108885 16.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Очереди устранены. Работа нормализована Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать…

5 125 6 23677 15.04
Блоги

Михаил Ошеров блогер, публицист, политический эксперт (Израиль)

Яир Нетаньяху: «Старики должны умереть» Надо заметить, что в моральном плане сын недалеко ушёл от своего отца. Во время своего визита в Португалию Биньямин Нетаньяху посещал в Лиссабоне памятник евреям, погибшим от резни 1506-го года. Вот как это выглядело…

5 33 6 6439 19:50
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 45 6 8969 16.04

Популярное за неделю

Новости

Более ста правозащитников, политиков и журналистов потребовали возбудить дело в отношении Кадырова Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал»...

5 77 6 33571
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Возникает вопрос: не имеет ли смысл вместо бога вписать в Конституцию коронавирус, потому что он явно сильнее?..

5 84 6 129845 15.04
#слушать 52:44 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование

15 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 7 6 2899 15.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 181 6 699245 17.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» Владелица кафе Анастасия Татулова, обратившаяся к Путину, рассказала о бизнесе после эпидемии…

5 81 6 205656 15.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8470282
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4455716

Сегодня в эфире