Парламент Великобритании сегодня возвращается к работе после месячного перерыва, вызванного ситуацией с коронавирусом

Парламентариев переводят на удаленный режим. Как пишет BBC, пока до конца не понятно, как все будет функционировать, но, как заверили в Палате общин, технологические решения для дистанционной работы уже успешно опробованы в комитетах. В настоящий момент 40 депутатов должны присутствовать лично, чтобы могло состояться голосование, но возможно, их число на время сократят. Для этого потребуется изменить процедуру. Остальные же смогут участвовать онлайн. Парламентариям уже сегодня предстоит обсудить ключевые вопросы по юридическим аспектам Брекзита и проект бюджета. Британский парламент ушел на каникулы 25 марта – на неделю раньше намеченного срока. У нескольких депутатов диагностировали коронавирус. Всего в стране в настоящий момент выявлено более 120 тысяч случаев заражения.

Сегодня также отмечает свой день рождения королева Елизавета II. Она призвала не устраивать в честь нее традиционный салют, поскольку он будет неуместен в условиях пандемии.