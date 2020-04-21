Цена нефти WTI впервые в истории достигла отрицательных значений

Майские фьючерсы на бирже в Лондоне завершили торги на уровне минус 37 долларов 63 цента за баррель. Как пишет РБК, продавцы были вынуждены доплачивать покупателям из-за того, что хранилища оказались переполнены, завтра истекает майский фьючерс на WTI и те, кто не успел продать его, должны будут получить физическую нефть, которую негде хранить.

Тенденция снижения цен на рынке нефти идет, но сегодняшний случай можно объяснять согласованными действиями финансовых игроков, чтобы наказать те компании, которые хотели застраховать свою нефть. Сегодняшний случай исключительный, считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Постепенно нефть прибавит в цене, но не вырастет намного, добавил Крутихин.