Z Архив новостей новости
5 1 6 148
00:02, 21 апреля 2020

Дополнительные ограничительные меры на фоне пандемии короновируса будут введены сегодня в ряде российских регионов

Новые ограничения будут введены для усиления режима повышенной готовности. С сегодняшнего дня обязательными станут цифровые пропуска для передвижения в Красноярске. Такое постановление подписал председатель краевого правительства Юрий Лапшин. В других городах и районах края будут действовать бумажные справки. Все работники функционирующих организаций должны обязательно иметь цифровой пропуск и паспорт. Создана специальная база данных для сверки, доступ к которой имеют полицейские. В Чувашии вводятся пропуска для межмуниципального пассажирского автотранспорта. Система будет действовать до особого распоряжения. В Свердловской области ужесточается режим продажи проездных билетов на транспорт. Продавать их станут только при предъявлении удостоверения личности.

Ранее в Кремле не исключили, что на предстоящей неделе будет объявлено о новых мерах по противодействия расширению пандемии и на федеральном уровне.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 333 6 5875 17.04
Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 343 6 7830 15.04
Новости

Политик Алексей Навальный требует от властей помочь россиянам деньгами за счет бюджета Навальный предлагает выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка, отменить плату за ЖКХ на период эпидемии…

5 160 6 11039
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 417 6 49185 17.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 92 6 11595 16.04
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 166 6 23582 11:27
8читать ;смотреть
Новости

Цена на нефть марки WTI впервые в истории опустилась до отрицательных значений Стоимость майских фьючерсов достигла отметки минус 55 долларов…

5 94 6 14078
Блоги

+ Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета…

5 57 6 8667 14.04
8читать ;смотреть
Новости

Цена нефти WТI впервые в истории опустилась ниже 8 долларов за баррель Стоимость фьючерса с поставкой в мае рухнула на 57% — до 7 долларов 85 центов, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи…

5 41 6 6484
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 441 6 71417 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 35 6 5816 18.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Коронавирус. Чем все закончится (уроки 100-летней давности) В условиях национального бедствия рано или поздно на первый план выходит вопрос о власти. Народ начинает искать виновных в своих несчастьях и находит их в действующей власти…

5 97 6 16106 15.04
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 624 6 108885 16.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Очереди устранены. Работа нормализована Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать…

5 125 6 23677 15.04
Блоги

Михаил Ошеров блогер, публицист, политический эксперт (Израиль)

Яир Нетаньяху: «Старики должны умереть» Надо заметить, что в моральном плане сын недалеко ушёл от своего отца. Во время своего визита в Португалию Биньямин Нетаньяху посещал в Лиссабоне памятник евреям, погибшим от резни 1506-го года. Вот как это выглядело…

5 33 6 6439 19:50
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 45 6 8969 16.04

Популярное за неделю

Новости

Более ста правозащитников, политиков и журналистов потребовали возбудить дело в отношении Кадырова Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал»...

5 77 6 33571
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Возникает вопрос: не имеет ли смысл вместо бога вписать в Конституцию коронавирус, потому что он явно сильнее?..

5 84 6 129845 15.04
#слушать 52:44 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование

15 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 7 6 2899 15.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 181 6 699245 17.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» Владелица кафе Анастасия Татулова, обратившаяся к Путину, рассказала о бизнесе после эпидемии…

5 81 6 205656 15.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8470282
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4455716

Сегодня в эфире