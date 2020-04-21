Дополнительные ограничительные меры на фоне пандемии короновируса будут введены сегодня в ряде российских регионов

Новые ограничения будут введены для усиления режима повышенной готовности. С сегодняшнего дня обязательными станут цифровые пропуска для передвижения в Красноярске. Такое постановление подписал председатель краевого правительства Юрий Лапшин. В других городах и районах края будут действовать бумажные справки. Все работники функционирующих организаций должны обязательно иметь цифровой пропуск и паспорт. Создана специальная база данных для сверки, доступ к которой имеют полицейские. В Чувашии вводятся пропуска для межмуниципального пассажирского автотранспорта. Система будет действовать до особого распоряжения. В Свердловской области ужесточается режим продажи проездных билетов на транспорт. Продавать их станут только при предъявлении удостоверения личности.

Ранее в Кремле не исключили, что на предстоящей неделе будет объявлено о новых мерах по противодействия расширению пандемии и на федеральном уровне.