Посольство России в республике Бенин проверяет информацию о захвате судна, где могли находиться россияне

Посольство России в республике Бенин проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе судна, где могли находиться россияне. Об этом сообщает агентство РИА Новости. По словам дипломатов, судна было атаковано пиратами. Как пишет агентство ТАСС, по предварительным данным, на бору контейнеровоза под португальским флагом среди членов экипажа есть граждане России, Украины, Филиппин и Болгарии. Власти Нигерии направили к судну патрульный катер. Требования захватчиков пока неизвестны.