Мишустин упростил процедуру ввоза в РФ медицинских товаров, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса

Премьер Михаил Мишустин упростил процедуру ввоза в страну медицинских товаров, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства. Согласно этим данным, до 30 сентября отменены таможенные пошлины на поставку из-за рубежа аппаратов искусственной вентиляции лёгких, медицинских масок и защитных костюмов.