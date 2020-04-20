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22:04, 20 апреля 2020

Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии спрогнозировало рост заражённых коронавирусом после акции протеста

Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии спрогнозировало рост числа заражённых коронавирусом после сегодняшней акции протеста во Владикавказе. Замруководителя ведомства Зарема Каболова сказала, что люди подвергли себя опасности. С призывом больше этого не делать выступил и Виталий Калоев – этот политик по мнению протестующих должен возглавить временное правительство, которое необходимо сформировать.

Сегодня в центре Владикавказа прошла акция против режима изоляции. Участники требовали от властей принять меры для помощи потерявшим работу из-за введения ограничений по коронавирусу. Следом митингующие стали требовать отставки руководства Северной Осетии. По разным данным, которые приводят местные СМИ, на акцию вышли от нескольких сотен до двух тысяч человек. В итоге митингующих с городской площади вытеснил ОМОН. Не менее четырёх человек были задержаны.



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