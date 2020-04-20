Цена на нефть марки WTI впервые в истории опустилась до отрицательных значений

Майские фьючерсы WTI на бирже в Лондоне впервые в истории завершили торги в отрицательных значениях на уровне минус 37 долларов 63 цента. В ходе торгов продавцы доплачивали покупателям нефти до 55 долларов за баррель. К такой ситуации привели перезаполненные нефтяные хранилища и низкий спрос, сообщает журнал Forbes. РБК уточняет, что паническая распродажа связана с тем, что 21го апреля истекает майский фьючерс на нефть WTI и те, кто не успел продать его, должны будут получить физическую нефть, которую некуда поставлять из-за заполненных хранилищ. Сегодняшний случай исключительный, — сказал в интервью «Эху» партнёр консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«То, что произошло сейчас, это игра крупных игроков на финансовом рынке, которые финансово наказали компании, решивших захеджировать свои нефтяные активы. Которые разместили на этом финансовом рынке фьючерсные контракты на определенную цену. Когда стал истекать срок этих контрактов, игроки (рынка) решили их наказать. Эти компании потеряли миллионы и миллионы долларов. Это лишний раз показывает, что есть реальные цены на рынке, а цены бумажных контрактов, как инструментов финансового рынка, это совершенно другое», — сказал он.

Крутихин считает, что сегодня ночью нефть прибавит в цене, но существенного роста не будет.

Директор группы по природным ресурсам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил в интервью РБК, что фьючерсы WTI с поставкой в июне-августе пока торговались в коридоре 20 – 30 долларов, в сентябре – декабря – 30-35 долларов, то есть, по словам эксперта, рынок верит в постепенное восстановление цен.