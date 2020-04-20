Цена нефти WТI рухнула до одного цента за баррель

До этого показателя опустилась стоимость ближайшего фьючерса – свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

Тем временем, майские контракты на торгах Нью-йоркской товарной биржи стоят сейчас минус два доллара за баррель, то есть, цена WТI стала отрицательной впервые в истории.

Это произошло на опасениях дальнейшего снижения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ, — пишет РБК.

Экономист Михаил Крутихин в интервью «Эху» сказал, что к стоимости в один цент привела игра крупных игроков финансового рынка, действия которых привели к потере рядом компаний, в частности, мексиканской ПЕМЕКС миллионов долларов.