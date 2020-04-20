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Эксклюзив Эха 21:30, 20 апреля 2020

Цена нефти WТI рухнула до одного цента за баррель

До этого показателя опустилась стоимость ближайшего фьючерса – свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Тем временем, майские контракты на торгах Нью-йоркской товарной биржи стоят сейчас минус два доллара за баррель, то есть, цена WТI стала отрицательной впервые в истории.
Это произошло на опасениях дальнейшего снижения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ, — пишет РБК.
Экономист Михаил Крутихин в интервью «Эху» сказал, что к стоимости в один цент привела игра крупных игроков финансового рынка, действия которых привели к потере рядом компаний, в частности, мексиканской ПЕМЕКС миллионов долларов.



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