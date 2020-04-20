Скворцова: Россия недалека от пика заболевания коронавирусом

Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она полагает, что период, когда число зараженных будет увеличиваться небольшими темпами, может наступить до мая, а именно, в конце этой, или на следующей неделе, — сказала Скворцова в программе Познер на Первом канале.