В Роспотребнадзоре по Северной Осетии раскритиковали участников сегодняшнего митинга во Владикавказе

Заместитель руководителя управления Зарема Каболова сказала, что люди подвергли себя опасности заражения. Чиновница предположила, что через несколько дней резко увеличится число заболевших.

По разным данным, акция в центре Владикавказа собрала от нескольких сотен до двух тысяч человеке. Участники выступали против режима изоляции и требовали помощи людям, потерявшим работу из-за ограничений по коронавирусу.