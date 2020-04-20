Скворцова: В 75% случаев коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме

В 75% случаев коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме, — заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

В эфире программы «Познер» на Первом канале она уточнила, что в 45% случаев симптомы не проявляются вообще, в 30% наблюдаются признаки ОРВИ. При этом около 15% — это тяжелые пациенты стационаров.

Скворцова добавила, что вирус поражает и печень, и почки, и миокард.